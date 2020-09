Mecanicien rijdt tijdens achtervolging 132 per uur in bebouwde kom VHS

17 september 2020

17u11 3 Avelgem D., een jonge bestuurder uit de streek van Avelgem, mag van de politierechter een kleine maand niet met de wagen rijden nadat hij tijdens een achtervolging door de politie waanzinnige snelheden had gehaald.

Waarom de man precies achtervolgd werd, is niet duidelijk. Maar dat hij geen zin had om zomaar te stoppen, is zonneklaar. Hij speelde een kat-en-muisspelletje met de politie. Verschillende keren gaf hij door z’n rijgedrag aan te zullen stoppen maar telkens opnieuw gaf hij weer plankgas. Daarbij werden snelheden gehaald tot boven de 150 kilometer per uur. Op een bepaald moment raasde de man tegen 132 per uur door de bebouwde kom in Avelgem. Toen hij uiteindelijk toch aan de kant werd gezet, bleek hij onder invloed van alcohol. Hij liet 1,77 promille optekenen. De man kreeg een rijverbod van 24 dagen en een boete van 1.600 euro. Als hij op termijn weer de baan op wil, moet hij eerst opnieuw slagen voor z’n praktisch rijexamen. Het rijverbod is een stevige opdoffer voor de jongeman, die op 60 kilometer woont van de plek waar hij werkt.