Man riskeert 20 maanden cel voor verschillende diefstallen AHK

11 december 2019

17u02 0 Avelgem Een man uit Kortrijk riskeert een gevangenisstraf van 20 maanden voor het plegen van verschillende diefstallen. Zo ging hij er met een rugzak vandoor op de bouwbeurs in Xpo Kortrijk, stal hij een fiets in Avelgem en pleegde hij nog feiten. Bijna altijd werd hij gefilmd door bewakingscamera’s.

Franky L. sloeg verschillende keren toe als notoire dief. Op een bouwbeurs in Kortrijk Xpo ging hij er vandoor met een rugzak. Daarin stak een laptop, mappen en nog kostbaar materiaal. Hij ging er ook eens vandoor met een fiets aan het jeugdhuis Krak in Avelgem, en stal hij een portefeuille in het zwembad van Zwevegem waar hij toen even te werk gesteld was. Hij pleegde ook één keer een diefstal met geweld waarbij hij het slachtoffer in zijn auto duwde en hem beval naar zijn huis te rijden. Pas na drie uur verliet Franky L. de woning en nam bij het naar buiten gaan een schilderij mee. Volgens L. had de man nog schulden bij hem. Bij zowat alle feiten zijn camerabeelden ter beschikking die tonen hoe de man te werk gaat. Franky L. daagde niet op in de rechtbank. Hij zou ondertussen opnieuw feiten gepleegd hebben op een parking van een grootwarenhuis in Kortrijk en is geen onbekende voor het gerecht. Vonnis op 8 januari.