Man mag na 2 maanden cel verlaten voor verkrachting partner LSI

16 oktober 2019

15u31

Bron: LSI 0 Avelgem Een man uit Avelgem mag twee maanden na de verkrachting van zijn partner de cel verlaten. Dat is het gevolg van de straf die Hassan A. kreeg. De rechter in Kortrijk gaf hem 15 maanden cel maar sprak enkel de periode van voorhechtenis als effectieve straf uit. “Je moet in een relatie je manieren houden”, wees de rechter hem wel streng terecht.

Hassan A. en zijn partner hielden er een knipperlichtrelatie op na. Op 15 augustus nam hij haar mee naar de slaapkamer en verkrachtte haar brutaal. Hij maakte er zelfs foto’s en een filmpje van. Op het filmpje was te zien hoe de vrouw tijdens de sekspartij aan het huilen was. Toen A. twee dagen later een naaktfoto van haar verspreidde, diende ze klacht in. “Ik ben dom geweest. Op dat moment besefte ik niet dat ik te ver ging, nu wel”, vertelde A. aan de rechter. “Het zal nooit meer gebeuren.” Het slachtoffer stelde zich geen burgerlijke partij, vroeg geen schadevergoeding en is opnieuw samen met A. “Alstublieft, geef hem nog een kans”, smeekte ze vanuit de zaal plots. De voorbije twee maanden bleef ze hem in de gevangenis bezoeken.