Lekkende koker onder brug over kanaalsluis Bossuit-Kortrijk wordt hersteld Peter Lanssens

18 juni 2019

17u16 2 Avelgem De Vlaamse Waterweg stelde eind mei een waterlek vast in een ondergrondse betonnen koker tussen het pompstation en de sluis van Bossuit. De koker, die water uit de Boven-Schelde pompt om het kanaal Bossuit-Kortrijk op peil te houden, is afgesloten en wordt nu hersteld door een gespecialiseerd aannemer.

De voorbereidende werken starten deze week. Zo wordt er een gat in de dakplaat van de koker geslepen, om een vlotte toegang te hebben. De koker zelf wordt volgende week van binnenuit gerepareerd. Daarna worden de wegenis en het jaagpad hersteld. Om veilig te kunnen werken, is op de brug van de Doorniksesteenweg over de sluis enkel alternerend verkeer toegestaan. “We doen er in overleg met de gemeente en de lokale politie alles aan om de werken voor het bouwverlof af te ronden”, zegt Karen Buyse, woordvoerster van De Vlaamse Waterweg. “Zodat de gewestweg dan weer voor verkeer in beide richtingen kan openen.”