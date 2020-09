Landhuis van architect gooit deuren open tijdens Open Monumentendag Pieterjan Neirynck

12 september 2020

14u17 0 Avelgem Wie een uitstapje overweegt tijdens Open Monumentendag, kan zondag een bezoek brengen aan het huis van architect Huib Hoste in Avelgem. De woning, langs de Oudenaardsesteenweg 80, is open van 10 tot 18 uur.

Architect Huib Hoste (1881-1957) geldt als de belangrijkste vertegenwoordiger van de Moderne Beweging in België. Na de Eerste Wereldoorlog werkte hij mee aan de heropbouw van de gemeenten Geluveld, Geluwe en Zonnebeke. In 1919 ontwierp Hoste een vrijstaande woning langs de Oudenaardsesteenweg in een kubistische stijl met vreemd kleurgebruik. Hij haalde de opdracht binnen via zijn vriend Stijn Streuvels. Het landhuis werd in 2004 beschermd als monument en zet nu uitzonderlijk de deuren open. Het huis doet ook dienst als atelier van kunstenaar Hervé Martijn.

360 graden

Wie een bezoek brengt, moet geen klassieke rondleiding verwachten. Wel zijn er digitale 360-gradentours en audioverhalen. In de namiddag zorgt de West-Vlaamse muzikante Pigeon (Katrien Verfaillie uit Stavele) voor enkele intieme concerten in de tuin. Aan de bar kunnen bezoekers gezellig napraten.