Kruispunt Doorniksesteenweg opent vrijdag Peter Lanssens

16 juli 2019

07u29 28 Avelgem De zware verkeershinder in het centrum van Avelgem is bijna verleden tijd. Nu eind deze week zo goed als zeker het vernieuwde en beveiligde kruispunt van de Doorniksesteenweg met de Stijn Streuvelslaan en de Stationsstraat voor het verkeer heropent. De ingrijpende werken zijn er sinds begin april bezig.

“Het kruispunt krijgt meer en meer vorm”, laat burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) op Facebook weten. “Een eerste asfaltlaag is gegoten. Dinsdag wordt verder gewerkt, om woensdagavond te finaliseren. Daarna volgt er nog wat opkuis- en opknapwerk, onder meer van de putdeksels. Het ziet er meer en meer naar uit dat we het kruispunt vrijdag kunnen openen. Laat ons hopen dat er geen kink meer in de kabel komt. We geloven erin”, aldus Lut Deseyn. Aannemer Growebo maakte er werk van een nieuwe gescheiden riolering. De bovenbouw is vernieuwd met de focus op een betere verkeersdoorstroming en meer zichtbaarheid, wat goed is voor de veiligheid op het kruispunt. De werken zijn uitgevoerd in opdracht van het agentschap wegen en verkeer (AWV).