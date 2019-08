Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden eert vermoorde Franse muzikant op 40ste concertreis Peter Lanssens

14 augustus 2019

08u10 0 Avelgem De Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden uit Avelgem trok voor de 40ste keer op concertreis. Vijftig muzikanten en dertig sympathisanten verbleven van woensdag 7 tot zondag 11 augustus in Vermenton nabij Auxerres, in de wijnstreek Bourgogne in Frankrijk. Ze eerden er de door terroristen vermoorde Franse muzikant Baptiste Chevreau, met een concert aan ‘zijn’ kiosk in Tonnerre.

Het gezelschap bezocht tijdens de concertreis Chablis, Bailly Lapierre, Guédelon, Vézelay en Troyes. Ze maakten prachtige wandelingen door de natuur. En verzorgden drie concerten. Het eerste speelden ze op het plein voor het kasteel van Saint Fargeau. Waarna ze een receptie aangeboden kregen op het gemeentehuis, met een hartelijke ontvangst ook van de burgemeester en zijn Vlaamse echtgenote. “Het tweede concert speelden we in het portaal van de kathedraal van Semur-en-Auxois”, zegt schepen van Burgerzaken Caroline Valck (Gemeentebelangen). Het slotconcert was in Tonnerre. Aan de kiosk, gerestaureerd ter nagedachtenis van Baptiste Chevreau. Die Franse muzikant van 24 jaar kwam om het leven in concertzaal Bataclan, tijdens de terroristische aanslagen van Islamitische Staat in de avond en nacht van vrijdag 13 november 2015 in Parijs.