Kleuters protesteren tegen overlast en zwerfvuil op speelpleintje aan Spikkerelle Pieterjan Neirynck

16 september 2020

11u10 6 Avelgem Niet enkel het gemeentebestuur, maar ook de kinderen zelf zijn het beu. Met een ludieke protestactie hekelt de derde kleuterklas van het Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem het feit dat jongeren voor overlast zorgen op het speelpleintje. “We werken aan oplossingen om het terrein minder aantrekkelijk te maken voor hangjongeren”, zegt schepen van Jeugd Tom Beunens (Tandem).

Al enkele weken wordt het speelpleintje aan het evenemententerrein in Avelgem geteisterd door overlast en zwerfvuil. “Bij nacht en ontij verzamelen er kleine groepjes jongeren. Op zich niet verkeerd, maar ze laten de site vaak achter als een vuilnisbelt, terwijl er meer dan genoeg vuilnisbakken aanwezig zijn. Het is hemeltergend als gezinnen langskomen op het speelpleintje en enkel kunnen constateren hoe de zandbak vol glas ligt”, schetst schepen van Jeugd Tom Beunens (Tandem) de problematiek.

Cannabisgebruik

Het gemeentebestuur liet in het verleden al camerabewaking plaatsen aan het evenemententerrein en zocht een vrijwilliger om het speelpleintje netjes te houden. “In Avelgem zijn er een twintigtal mensen die zich engageren als Mooimakers. Het is echter niet evident om iemand te vinden die op zaterdag- en zondagochtend glas, peuken en soms zelfs resten van cannabisgebruik wil weghalen. Sowieso is het ook niet de bedoeling om gemeentepersoneel in te zetten tijdens de weekends”, vervolgt Beunens.

Afschrikken

De ludieke protestfoto dient om jongeren te sensibiliseren, al zal het gemeentebestuur nog bijkomende maatregelen treffen. “We denken erover na om een mobiele camera of een lichtsensor te plaatsen. Doordat er ‘s nachts een buitenlicht aanschiet bij bewegingen, bekomen we dan een afschrikeffect. Ook de politie zal regelmatig blijven patrouilleren op en rond het evenemententerrein”, besluit de schepen.