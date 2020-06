Kerkstraat en Sint-Pietersstraat tijdens weekends verkeersvrij om grotere terrassen te voorzien Pieterjan Neirynck

11 juni 2020

12u54 0 Avelgem Vanaf dit weekend kunnen horecazaken in de Kerkstraat (Avelgem) en Sint-Pietersstraat (Outrijve) hun terras stevig uitbreiden. Op zaterdag en zondag worden de straten tijdelijk afgesloten voor het verkeer. “Een goede maatregel, want we zullen het nodig hebben”, vertelt Charlotte Vanbiervliet van restaurant De Narrenkoning in Outrijve.

Dat heeft het gemeentebestuur van Avelgem beslist. “Het is een eerste onderdeel van ons ‘Avelgem Zomert’-plan, dat ingaat vanaf 1 juli. De horecazaken kunnen hun terrassen volop benutten als de Kerkstraat en de Sint-Pietersstraat tijdens het weekend afgesloten worden”, legt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) uit. Momenteel gaat er nog overleg door over het zomerplan, waarvan de details later gecommuniceerd worden.

Verdubbeling

Oppositiegemeenteraadslid Bram Van Den Bunder (CD&V) is opgetogen over de beslissing. “Op de laatste gemeenteraad hadden we voorgesteld om de Kerkstraat tijdens de weekends verkeersvrij te maken, omdat de horeca voornamelijk daar aanwezig is. Het is goed om te zien dat die oproep gevolg krijgt.” Ook Charlotte Vanbiervliet van restaurant De Narrenkoning in de Sint-Pietersstraat is tevreden. “De extra ruimte komt zeker van pas. Doordat de straat afgesloten is, gaan we van 25 naar 50 zitplaatsen op het terras”, vertelt ze. Tijdens de zomermaanden zal De Narrenkoning uitzonderlijk ook op zondagmiddag open zijn, geeft de zaakvoerster mee.