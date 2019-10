Jongeren met brommertjes zorgen voor overlast Alexander Haezebrouck

28 oktober 2019

In de Doorniksesteenweg in Avelgem zorgen enkele jongeren sinds kort voor overlast ter hoogte van de werken aan de Colruyt. Het gaat vooral om jongeren die het verkeer hinderen met kleine brommertjes. Ze wisselen traag en snel rijden af. Zo Volgens een slachtoffer zouden ze zelfs één keer op een auto gestampt hebben nadat die hen had ingehaald. De politie heeft weet van één feit. “Als mensen daar slachtoffer zijn geworden of schade hebben raad ik hen ten zeerste aan om de politie te verwittigen”, zegt commissaris Michael Vanden Heede van de politiezone Mira.