Jongeman voor rechter na dealen aan minderjarigen AHK

23 oktober 2019

15u21 0 Avelgem Een 21-jarige jongeman uit Avelgem moest zich woensdagmorgen verantwoorden op de rechtbank voor het bezit en de verkoop van drugs. “Hij verkocht onder andere ook aan minderjarigen”, zei het openbaar ministerie.

De politie had info gekregen dat de 21-jarige jongeman zich inliet met de verkoop van drugs en voerde een huiszoeking uit. Tijdens die huiszoeking werd 69 gram cannabis en vier gram hasj gevonden. Net zoals enkele druggerelateerde zaken zoals een precisieweegschaal. Ook in zijn gsm vond de politie tal van druggerelateerde contacten en berichtjes. “Zo vroegen ze om zogezegd plakjes kaas en cola’s, uiteraard codewoorden voor drugs”, zei het openbaar ministerie. De jongeman verkocht ook onder andere aan minderjarigen. De jongeman werd eerder al in Lyon veroordeeld voor het bezit van drugs. Nu riskeert hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 8.000 euro waarvan 1.600 euro effectief. Vonnis op 20 november.