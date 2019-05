Jonge vader op crossmotor rijdt politieman aan bij wegrijden van controle VHS

21 mei 2019

17u53 0 Avelgem Hij popelde van ongeduld om een ritje te maken op de crossmotor die hij net gekocht had, maar dat bekomt Robin T. (21) nu slecht. De politie probeerde ‘m aan de kant te zetten maar dat liep serieus fout. In een poging om aan een controle te ontsnappen, reed hij een politieman aan.

Op een avond, ergens vorig jaar in Avelgem, trok een crossmotor met gebrekkige verlichting de aandacht van een politiepatrouille. De inspecteurs beslisten de tweewieler te doen stoppen maar bestuurder Robin T. (21) zag dat helemaal niet zitten. De jongeman, vader van een dochtertje, wist namelijk dat zijn tweewieler niet ingeschreven en gekeurd was. De man had ook geen rijbewijs én was bovendien onder invloed van cannabis. In een poging om aan de controle te ontsnappen, week T. uit. Hij raakte tijdens dat manoeuvre een politieman. Beiden kwamen ten val. De politieman was een tijdje arbeidsongeschikt.

Crossmotor in beslag genomen

“Een jeugdzonde”, noemde de advocaat van T. de wedervaren van zijn cliënt. “Hij had die crossmotor nog maar pas gekocht, voor 1.500 euro, voornamelijk om er op speciale terreinen mee te gaan crossen in Noord-Frankrijk. Maar omdat het nog even zou duren voor hij die richting zou uitgaan, stapte mijn cliënt die bewuste avond toch op de motor om in zijn gemeente een toertje te doen. Hij had helemaal de bedoeling niet om die politieman aan te rijden maar wou enkel ontkomen aan de controle. Het was een paniekreactie, meer niet.” De politie nam na het incident de crossmotor in beslag. De rechter gaf Robin T. een boete van 2.000 euro en een rijverbod van anderhalve maand.