Inwoners vragen aandacht voor milieu en verkeersveiligheid: de 10 meest gedragen voorstellen Peter Lanssens

21 augustus 2019

10u08 0 Avelgem De inwoners van Avelgem vragen vooral meer aandacht voor het milieu en de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit een bevraging. Er waren 1.493 inzendingen. We geven de top tien van de meest gedragen voorstellen voor de Scheldegemeente mee. De meerderheid van Gemeentebelangen en Tandem bekijkt de resultaten van de bevraging en neemt waar mogelijk mee op in het beleidsplan tot 2025. Ook opvallend: inwoners vinden dat er te veel geld naar de kerkfabrieken gaat.

*85 procent wil een fietspad langs de Rijtgracht, van Kerkhove tot Outrijve. Zodat fietsers de drukke N8 niet hoeven te nemen.

*80 procent wil niet dat de gemeente nog open ruimte aansnijdt voor nieuwe bebouwing. Er wordt gevraagd om vol in te zetten op renovatie en op bouwen waar al huizen staan.

*79 procent vraagt om te investeren in zonnepanelen en energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen.

*79 procent wil het dorpsrestaurant Zohra meer dan een dag per week open om de sociale contacten bij senioren niet verder te laten afnemen.

*71 procent wil dat het Sociaal huis ook psychologische hulp aanbiedt.

Zwaar verkeer

*68 procent wil dat de Scheldeburcht in de Kasteelstraat gerenoveerd en uitgebreid wordt tot een cultuursite.

*67 procent wil een groene long/gemeentepark in het dichtbebouwde centrum.

*64 procent gaat akkoord met een kleine KMO-zone voor lokale tewerkstelling.

*63 procent vindt dat subsidies voor de Avelgemse jeugd naar erkende jeugdverenigingen en individuele jongeren die zelf iets ondernemen moet gaan.

*60 procent gaat akkoord met een nieuwe weg langs de Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk, om zwaar verkeer uit de dorpskernen te weren.

Overschotten aan subsidies terugbetalen

Er gaat op vandaag 22 euro per inwoner per jaar naar de vijf kerkfabrieken in Avelgem. Dat is vier keer het Vlaams gemiddelde. 72 procent van de inwoners van Avelgem wil dat de bijdrage in de toekomst het Vlaams gemiddelde van 5,8 euro per inwoner benadert of dat die bijdrage zelfs nog lager gaat. De gemeente zal bekijken of de vijf kerkfabrieken overschotten aan subsidies kunnen terugbetalen. Zo kregen ze vroeger 220.000 euro subsidie voor werkingskosten. Terwijl ze eigenlijk maar 120.000 euro per jaar nodig hebben.

