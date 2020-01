Inhoud poederbrief IVC is onschadelijk, nu zoeken naar afzender VHS/LSI

28 januari 2020

09u21 1 Avelgem De verdachte brief die maandag gevonden werd bij vinylfabrikant IVC in Avelgem bevat alleen maar een onschadelijk poeder. Dat zeggen zowel DOVO als de Civiele Bescherming die de inhoud onderzochten.

Na de vondst van de omslag was er even wat zenuwachtigheid in het bedrijf IVC, langs de Nijverheidslaan in Avelgem. De politie werd verwittigd. Net zoals enkele maanden geleden bij het aantreffen van een verdachte brief in een KBC-kantoor in langs de Stationsstraat in Waregem, stelde de politie onmiddellijk de Civiele Bescherming op de hoogte. Ook DOVO, de Dienst voor Ophaling en Vernietiging van Ontploffingstuigen, kwam ter plaatse.

Gezocht: afzender

Omdat bij IVC niemand in contact was gekomen met de inhoud van de poederbrief, was er geen gevaar voor de medewerkers. Niemand hoefde in quarantaine te worden geplaatst. Zowel DOVO als de civiele bescherming bevestigden intussen dat het poeder in de brief onschadelijk is. Er zal nu verder onderzoek gebeuren om te proberen de afzender van de brief te identificeren.