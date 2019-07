Indrukwekkende opkomst voor herdenkingsrit verongelukte Dylan (17) “Dit brengt Dylan niet terug, maar is wel erg hartverwarmend” Alexander Haezebrouck

13 juli 2019

18u45 45 Avelgem Familie en vrienden brachten zaterdagnamiddag een indrukwekkende hommage aan Dylan Lommens (17) uit Waarmaarde die vorige week om het leven kwam met zijn bromfiets. Met zo’n 200 hielden ze een herdenkingsrit. Ze hielden ook even halt aan de plaats van het ongeval in Heestert. “Dylan deed zelf niets liever dan aan bromfietsen en auto’s prutsen, hij zou dit geweldig gevonden hebben”, klinkt het.

Het was de stiefzus van Dylan, Lesley-Ann Taïehy die de herdenkingsrit organiseerde. “Enkele dichte vrienden van Dylan hadden het idee om zo’n rit te doen”, vertelt Lesley-Ann. “Ik vroeg of ze het niet zagen zitten om dat voor iedereen open te stellen.” In totaal zakten zo’n 200 mensen af naar de woning van papa Steven Lommens in Waarmaarde om van daaruit te vertrekken. “We hadden gevraagd om zoveel mogelijk in het rood te komen. We hadden gezorgd voor rode t-shirts met een foto van Dylan op en deelden ook rode lintjes uit”, vertelt Lesley-Ann. “Rood was zijn lievelingskleur en ook de kleur van zijn Pontiac Firebird waarmee hij vanaf z’n achttiende zou rondrijden. We houden halt op de plaats van het ongeval, zijn begraafplaats, café The Finish waar hij vaak kwam en eindigen doen we in de Spikkerelle waar hij ook vaak ging. Daar laten we allemaal ballonnen op waar iedereen een persoonlijk tekstje voor Dylan kon aanhangen.” De ellenlange stoet van motards, auto’s, quads en nog meer werd begeleid door politieagenten om alles in goede banen te leiden. Vooraan reed ook de knalrode Pontiac Firebird, bestuurd door één van zijn beste vrienden Vic Vandendorpe (19) uit Zwevegem. “Hij was stapelgek op die auto”, vertelt Vic. “Samen met Dylan heb ik urenlang aan deze auto en zijn en mijn motor geprutst. Hij was een gouden kerel die altijd voor je klaar stond. Omdat ik al mijn rijbewijs heb, reed ik vaak met hem en zijn vader met deze Pontiac om vervangstukken enzo. Mocht Dylan weten dat we hier met zoveel staan om een ritje te maken, hij zou wenen van blijdschap. Hij zou dit echt de max gevonden hebben.”

Slaapkamer omgedoopt tot memorial room

De slaapkamer van Dylan is ondertussen omgedoopt tot een memorial room. “Zijn motor staat hier, er hangen foto’s en vrienden schreven ook tekstjes op de muren”, vertelt papa Steven Lommens. “Sinds vorige week blijven hier enkele van zijn beste vrienden de hele tijd overnachten. Hij had een erg sterke band met zijn vrienden. Het gebeurde heel vaak dat vrienden van Dylan hier bleven overnachten.” Dylan overleed vorige week donderdagnacht in de Vierkeerstraat in Heestert. Volgens het Kortrijks parket reed Dylan links van de weg en werd hij opgeschept door een bestuurder van een BMW. Papa Steven hecht daar weinig geloof aan. “Dylan kon heel goed met de motor rijden”, vertelt hij. “Ik kan niet geloven dat hij links van de baan reed, dat is haast onmogelijk. Er moet een andere reden zijn waardoor het ongeval gebeurde.” Dylan had er net zijn eerste werkdag als jobstudent bij Schenker in Zwevegem op zitten. Hij moest werken van 16 uur tot middernacht.