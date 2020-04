Inbrekers slijpen kluis Molens Taelman open maar moeten zonder buit afdruipen LSI

06 april 2020

12u25

Bron: LSI 2 Avelgem Bij een inbraak in de kantoren van Molens Taelman in Avelgem hebben dieven zaterdagnacht een kluis opengeslepen. Wellicht waren ze uit op cash geld, maar moesten ze zonder buit afdruipen.

Zaterdagavond had plantmanager Johan Brouckaert het bedrijf en zijn kantoor langs de Bossuitstraat in Avelgem nog mooi afgesloten. “Maar zondagochtend slaagde ik er niet in vanop afstand op de server in te loggen”, vertelt hij. “Vandaar dat ik ter plaatse kwam om te zien wat er loos was. Ik zag meteen dat een raam en een deur geforceerd waren.”

“Alle kasten van de bureaus zijn geopend”, gaat Brouckaert verder. “De brandkast hebben ze zelfs opengeslepen. Ze zijn dus wel even binnen geweest. Cash geld is hier niet te vinden en in de brandkast liggen enkel waardepapieren zoals contracten of statuten die voor anderen geen waarde hebben. Gelukkig brachten de daders niet al te veel schade aan. Maar het geeft een vies gevoel te weten dat vreemden zijn binnengedrongen. De daders maakten in ieder geval een niet-essentiële verplaatsing.”

De politie van de zone Mira deed de eerste vaststellingen. Een team van het labo van de gerechtelijke politie zal nog een sporenonderzoek uitvoeren. Molens Taelman maakt sinds 2018 deel uit van Dossche Mills.