Inbraak in bestelwagen gooit roet in eten van timmerman en elektricien VHS

14 oktober 2019

17u15 5 Avelgem Laurent Decraene, zelfstandig timmerman uit de Doorniksesteenweg in Avelgem, is het slachtoffer geworden van materiaaldieven. “Mijn bestelwagen werd geplunderd”, zegt de 31-jarige man. Ook elektricien Michel Quensier uit Heestert werd bestolen, mogelijk door dezelfde daders.

De diefstal in Avelgem werd zaterdagmorgen opgemerkt toen Laurent Decraene wou gaan werken. “De achterdeur van mijn Peugeot Boxer, die aan onze woning geparkeerd stond, was geforceerd”, legt de schrijnwerker uit. “Met één blik wist ik genoeg. Een flinke voorraad machines, waarvan het merendeel netjes opgeborgen in koffertjes, was verdwenen. Ik schat dat er voor zowat 6.000 euro aan materiaal werd gestolen. Vervelend, want er is niet alleen het verlies maar ook het feit dat je onmiddellijk moet investeren in ander materiaal. Anders kun je niet uit werken gaan.”

Wellicht dezelfde daders

Ook elektricien Michel Quensier uit de Outrijvestraat in Heestert, niet zo ver van de plek waar de andere diefstal plaatsvond, kreeg tijdens dezelfde nacht ongewenste bezoekers. Mogelijk ging het om dezelfde daders. “Het moet na één uur geweest zijn en ik vermoed dat de daders opgeschrikt werden”, vertelt de man. “Er waren die avond wijkfeesten bij ons in de buurt. Dan is er veel later dan gewoonlijk nog volk op de baan en dat is allicht ons geluk geweest. Alleen wat klein materiaal is verdwenen, samen met een oude laptop en een jas van mij. Om binnen te geraken in mijn bestelwagen, sloegen de daders twee vensters in.” Wie tips heeft over de twee feiten, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.