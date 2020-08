Heraanleg Doorniksesteenweg gaat van start: “Er komt meer ruimte voor fietsers” Pieterjan Neirynck

10 augustus 2020

15u16 13 Avelgem Een aannemer is maandag gestart met wegenwerken op de Doorniksesteenweg in Avelgem. Op verschillende plaatsen krijgt het wegdek een nieuwe laag en enkele parkeerstroken ruimen plaats voor een fietspad. “Voor wie naar het centrum fietst, wordt dit een positief verhaal”, zegt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen).

In een eerste fase, deze week, wordt het wegdek aangepakt. Alle markeringen en bepaalde stukken van de bestaande weg worden verwijderd. Volgende week maandag volgt fase twee, waarbij de asfaltering start. Ook komen er nieuwe markeringen en fietsstroken. “Op deze gewestweg was er tussen Aldi en het Sociaal Huis in de Leopoldstraat geen fietspad. Omdat we in onze meerjarenplanning fel inzetten op ‘Avelgem fietsgemeente’ moet koning auto hier dus wijken voor fietsers”, legt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) uit. Tijdens beide fases zal er altijd doorgaand verkeer mogelijk zijn.

Bijkomende parking

De werken hebben wel gevolgen voor bepaalde omwonenden. “Wie niet over een garage beschikt, krijgt een alternatieve parkeerplaats aangeboden”, gaat Deseyn verder. Concreet komt er een extra parking met zeven plaatsen op de hoek van de Meersstraat en de Doorniksesteenweg. Verder doet de gemeente een beroep op Houtmagazijn Verdonckt voor nog eens vier plaatsen en dan zijn er nog de bestaande parkings aan het station en het Sociaal Huis. “Zo kunnen de bewoners op relatief korte afstand van hun woning parkeren. Geen makkelijke beslissing, maar het is belangrijk dat fietsers veilig kunnen rijden.”