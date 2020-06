Haal eens je diploma op bij ‘drive-in’, zoals in Sint-Jan Berchmansschool in Avelgem Pieterjan Neirynck

26 juni 2020

14u28 3 Avelgem Omdat het einde van het schooljaar niets voorstelt zonder een proclamatie, ging Omdat het einde van het schooljaar niets voorstelt zonder een proclamatie, ging basisschool Sint-Jan Berchmans uit Avelgem koortsachtig op zoek naar een alternatief. En met een drive-inproclamatie hebben ze best een creatieve oplossing gevonden voor de leerlingen van het derde kleuter en het zesde leerjaar. “Het was zweten. Maar je moet iets overhebben voor je diploma”, lacht de directrice.

Door de coronamaatregelen zag het er lange tijd naar uit dat plechtige proclamaties aan het einde van het schooljaar uit den boze waren. Maar twee weken geleden liet de Vlaamse onderwijsadministratie weten dat het toch kon, met maximaal honderd aanwezigen. Uiteindelijk koos de basisschool Sint-Jan Berchmans ervoor om bij het initiële plan te blijven. “We hadden een brainstormsessie gehouden en juf Wendy kwam op het idee om een drive-in te organiseren. Zo konden alle gezinnen oprijden op de speelplaats en de plechtigheid bijwonen”, vertelt directrice Heidi Van Nieuwenhuyze.

Confettikanon

De twee drive-ins vonden afgelopen maandag en donderdag plaats. “Dat gebeurde in vijf groepen van ongeveer vijftien wagens. Omdat het donderdagavond snikheet was, hebben we wel eventjes getwijfeld. Toch lieten we de plechtigheid doorgaan, met alle ramen van de auto’s open. De ouders waren heel blij met onze oplossing en de leerlingen konden even pronken met hun diploma”, zegt Van Nieuwenhuyze. Na de plechtigheid kregen alle leerlingen nog een goodiebag met een flesje kinderchampagne, een zakje chips en een confettikanon. “Om thuis verder te vieren”, besluit de directrice.