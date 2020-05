Gwen (44) moet huis openstellen voor potentiële huurders. “Soms wel vier wildvreemde koppels op bezoek per avond” Pieterjan Neirynck Christophe Maertens

19 mei 2020

20u15 0 Avelgem Sinds vorige week zijn plaatsbezoeken om een woning of appartement te kopen of te huren weer toegelaten. Gwen Deschacht uit Avelgem verhuist over enkele weken naar Gent en moet nu meermaals per week bezoek toelaten.“De federale regering drukt ons op het hart om elke bubbel intact te houden. Tegelijk mag een hoop wildvreemden mijn huis bezoeken”, zegt ze.

Gwen Deschacht (44) woont samen met dochter Flore (18) in Avelgem. Over enkele weken verruilen ze hun huurwoning in de Binnenweg voor een appartement in het Oost-Vlaamse Gent. “Zelf ben ik afkomstig van de kust. Mijn ex-man had roots in Avelgem en zo zijn we hier beland. Nu Flore de deur van het secundair onderwijs achter zich dichttrekt en gaat studeren, hebben we ervoor gekozen om te verhuizen naar Gent”, vertelt Gwen. Als consultant bij dienstenverdeler Delaware trekt ze in - normale - niet-coronatijden het land rond. “Alleen in West-Vlaanderen kom ik eigenlijk nooit voor mijn job. Er is dus niks dat me bindt aan Avelgem.”

Plaatsbezoeken

Half maart, op de laatste dag voor de ‘lockdown light’, tekende Gwen de huurovereenkomst van haar nieuwe stekje. De opzegtermijn voor de woning in Avelgem loopt nog tot eind juni, dus de vastgoedmakelaar is momenteel volop in de weer om nieuwe huurders te vinden voor de woning van Gwen. Sinds 11 mei is het daarbij toegelaten om plaatsbezoeken te organiseren. Wel moeten die bezoeken kort zijn, dragen vastgoedmakelaars verplicht handschoenen en een mondmasker en is het aangeraden voor de bezoekers om dat ook te doen. Ten slotte moeten de ruimten van de woning voor en na het bezoek voldoende verlucht worden.

Limiet

Gwen begrijpt dat plaatsbezoeken cruciaal zijn, maar stelt zich toch serieuze vragen. “Al sinds half maart zijn dochter en ik braaf binnen gebleven. We werken of studeren voortdurend thuis en doen er alles aan om onze bubbel intact te houden. Maar dat er op bepaalde avonden drie of vier koppels langskomen om mijn huis te doorkruisen, terwijl mijn ouders op de stoep moeten blijven staan, daar heb ik het heel moeilijk mee”, zegt Gwen. “Misschien is een limiet op het aantal plaatsbezoeken een oplossing? Ik begrijp het dilemma natuurlijk. Alleen blijf ik mij vragen stellen bij de aanpak van de overheid.”

Contractueel is Gwen verplicht om minstens twee keer per week drie uur haar woning open te stellen voor geïnteresseerde huurders. De betrokken vastgoedmakelaar heeft begrip voor het standpunt van Gwen, maar wijst ook op de andere kant van het verhaal. “We kunnen ons niet blijven behelpen met foto’s, video’s en virtual reality. Het gaat nog altijd om een belangrijke aankoop. Niet iets wat je snel-snel op internet koopt”, zegt de man, die liever onbekend blijft. “Ik vraag altijd om het kort te houden en volg zelf alle maatregelen strikt op, maar een ideale situatie bestaat niet.”