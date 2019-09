Guldenspoorpad krijgt verkeersplateaus aan oversteekplaatsen: werken starten maandag Peter Lanssens

13 september 2019

11u41 2 Avelgem De aanleg van een dubbelrichtingsfietspad van drie meter breed op de vroegere spoorwegbedding Trimaarzate (het huidige Guldenspoorpad, red.) in Avelgem loopt op zijn einde. Om de veiligheid van de fietsers te verhogen, komen er aan de oversteekplaatsen in de Pont- en Kouterlosstraat nog verkeerplateaus.

De werken aan de oversteekplaats in de Pontstraat starten op maandag 16 september, in de Kouterlosstraat is dat op donderdag 19 september. Beide werken zijn binnen de vijf weken afgerond. Er is tijdens de werken een omleiding van kracht voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Info staat op www.avelgem.be. De vernieuwing van het Guldenspoorpad in Avelgem situeert zich over een afstand van zo’n 2 kilometer, tussen de Kouterlosstraat en het Stationsplein enerzijds en tussen de Doorniksesteenweg en een fietsersbrug over de Schelde anderzijds. Alle werken samen kosten 1,75 miljoen euro en worden betaald door de provincie, de gemeente, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen. De drukgebruikte fietssnelweg Guldenspoorpad verbindt Marke met Kortrijk en Zwevegem en loopt ook verder richting Avelgem.