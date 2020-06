Guldenspoorpad en vernieuwde Stationsplein officieel geopend Pieterjan Neirynck

07 juni 2020

17u09 2 Avelgem Het laatste deel van het Guldenspoorpad voor fietsers én het vernieuwde Stationsplein in Avelgem zijn officieel geopend. Voor het weekend hebben gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (sp.a) en schepenen Tom Beunens, Annicq Verschuere en Sandra Platteau (Tandem) het lintje symbolisch doorgeknipt.

Het Guldenspoorpad is een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 3 meter over een afstand van 2 kilometer, tussen de Kouterlosstraat en het Stationsplein. Vanaf de Doorniksesteenweg loopt het pad verder tot aan de fietsersbrug over de Schelde. “De fietsas sluit nu aan op de gerealiseerde infrastructuurwerken aan het station van Avelgem en vormt een mooie toegangspoort voor wie van over de fietsbrug West-Vlaanderen binnenkomt”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Fietsers voorrang

Dit nieuwe traject was een ontbrekende schakel van de F45-fietssnelweg. Die loopt helemaal van Kortrijk over Oudenaarde naar Gent en is in totaal 61 kilometer lang. De provincie zorgde ook voor een aansluiting met het fiets- en wandelpad de Trimaarzate. Op de nabijgelegen kruispunten met kleinere wegen hebben fietsers voortaan voorrang. Deze werken, die exact één jaar geduurd hebben, kostten zo’n 595.000 euro inclusief btw en werden betaald door de provincie West-Vlaanderen.

26 woongelegenheden

Het nieuwe Guldenspoorpad past binnen de herinrichting van de stationsomgeving. De gemeente Avelgem realiseerde veertien appartementen en twaalf sociale woningen op de site en zorgde voor een heraanleg van het volledige Stationsplein. De Lijn vernieuwde het busstation en het Agentschap Wegen en Verkeer nam het kruispunt van de Doorniksesteenweg en de Stijn Streuvelslaan onder handen. Alles samen kostte dit 1.679.059 euro, waarvan bijna 1,3 miljoen euro ten laste van de gemeente.