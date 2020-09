Gepensioneerden riskeren tot 6.000 euro boete voor vangen beschermde vogels Alexander Haezebrouck

21 september 2020

17u27 0 Avelgem Drie mannen van 67, 66 en 60 jaar uit Brugge, Torhout en Avelgem riskeren elk een boete tot 6.000 euro voor het illegaal vangen van beschermde vogelsoorten. Bij huiszoekingen vonden ze ook illegaal vangmateriaal. Allen zeggen dat ze al jaren bezig waren met de hobby. “In gevangenschap leven die dieren veel langer dan in het wild”, klonk het ook.

Twee gepensioneerde mannen uit Brugge en Avelgem en één man die bijna met pensioen gaat uit Torhout riskeren elk boetes van 4.000 tot 6.000 euro voor het illegaal vangen van vogels. Meestal gaat het om vinken, sijzen, distelvinken,… “Allemaal beschermde diersoorten”, pleitte het openbaar ministerie. De inspectiedienst van het Agentschap Natuur en Bos ging telkens ter plaatse en kon huiszoekingen uitvoeren. “Naast de vogels werden ook tal van verboden vangstmaterialen in beslag genomen. Enkele vogels waren ook niet correct of helemaal niet geringd.” De drie mannen deden tijdens de huiszoeking vrijwillig afstand van hun dieren en vangmateriaal. “Natuurlijk wist ik dat dat niet mocht, maar het is een hobby die ik al uitoefen van kleins af aan, en dat is er wat in blijven zitten”, zei één van hen tegen de rechter. “In het wild overleven die vogels trouwens amper drie jaar, in mijn volière werden ze soms wel tien jaar oud.” Twee van hen riskeren een geldboete van 6.000 euro, een andere man 4.000 euro. Vonnis op 12 oktober.