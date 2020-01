Gemeente zoekt extra animatoren voor vakantiewerking: “Ze krijgen een vergoeding” Peter Lanssens

22 januari 2020

14u21 2 Avelgem De gemeente Avelgem zoekt nieuw talent om het team animatoren uit te breiden. Komen in aanmerking: jongeren van 15 jaar met goesting om tijdens de vakantie kinderen te entertainen.

De animatoren en de dienst jeugd en cultuur staan in voor een aangepast gemeentelijk vakantieaanbod voor kinderen en jongeren tussen 2,5 en 16 jaar. Er is naast de gekende speelplein- en Mix & Match-werking dit jaar voor het eerst ook de tienerwerking Generation A voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. De bestaande speelpleinwerking breidt ook naar Outrijve uit, voor kinderen tussen 6 en 12 jaar tijdens de paasvakantie. Wie creatief, handig, sportief of misschien wel muzikaal aangelegd is, is geschikt als animator. Animatoren krijgen een vrijwilligersvergoeding. Info: www.avelgem.be/vakantieaanbod.