Gemeente lanceert bevraging over beleid: “Inwoners, geef jullie mening” Peter Lanssens

23 mei 2019

12u58 2

De gemeente Avelgem lanceert een bevraging bij de inwoners. Nu er een beleidsplan opgemaakt wordt voor de periode 2020-2025. Inwoners kunnen op www.avelgem.be/20vragenvoor2020 hun mening kwijt. De bevraging legt twintig stellingen voor zoals ‘welke bestemming krijgt het stationsgebouw’, ‘een nieuwe weg langs de Schelde zou goed zijn om het zwaar verkeer uit de dorpskernen te weren’, ‘Avelgem heeft nood aan een groene long of gemeentepark in het dichtbebouwde centrum’, ‘hoe breiden we sportsite Ter Muncken uit’ en ‘de gemeente moet op klimaatpremies inzetten’. De bevraging loopt tot 30 juni. Het gemeentebestuur van Gemeentebelangen en Tandem zal bij de opmaak van het beleidsplan rekening houden met de mening van de bevolking.