Feestcomité schenkt bloemetje aan elk gezin in Waarmaarde Pieterjan Neirynck

11 mei 2020

20u31 0 Avelgem Net voor het weekend hebben alle gezinnen in Waarmaarde, bij Avelgem, een bloemetje gekregen. Met het kleine gebaar wou feestvereniging Waarmaarde Leeft! alle inwoners een hart onder de riem steken. “We moeten samen aftellen naar tijden waarin gezellig samen zijn weer mogelijk is”, klinkt het.

“Een kleine attentie in barre tijden”, zo vat voorzitter Geert Vervaeck de actie samen. In normale tijden organiseert Waarmaarde Leeft! verschillende activiteiten, zoals ‘Waarmaarde Cafe’ in maart en een ‘Waarmaarde Feest’ in september. “Dat eerste evenement hebben we in allerijl geannuleerd. En voor het feestweekend houden we ons hart vast. Er komt nog een online vergadering om knopen door te hakken. Het wordt in ieder geval niet evident, want meestal komen er 500 à 600 mensen langs in onze tent. Misschien is een light-versie een optie. We weten het nog niet”, besluit Vervaeck.