Drukke rotonde in Kerkhove in nieuw jasje: “Veiliger voor fietsers” Peter Lanssens

04 augustus 2020

13u02 0 Avelgem De werken aan de drukke rotonde van de Oudenaardsesteenweg (N8) met de Brugstraat (N36) in Kerkhove, uitgevoerd in opdracht van het agentschap wegen en verkeer (AWV), zijn voltooid.

Dat meldt burgemeester van Avelgem Lut Deseyn (Gemeentebelangen): “De werken zijn sinds afgelopen vrijdag af, tussen alle corona drukte door. De verkeershinder, sinds eind april, is achter de rug. Het eindresultaat is mooi. Het is er veiliger voor fietsers. En de buurt is wat opgefrist. Sinds maandag is men ook gestart met de komst van led-verlichting in de buurt van de Toekomststraat en Tulpenlaan. Waar nieuwe palen en armaturen zijn voorzien. Zo raken we beetje bij beetje vooruit, ook in tijden van corona zitten we niet stil”, aldus Lut Deseyn.