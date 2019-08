Drukke nacht voor brandweerpost Avelgem, op Waals grondgebied Hans Verbeke

11 augustus 2019

18u22 0 Avelgem Een zware brand in Orroir, een ongeval met geknelde personen in Celles en een kleine heropflakkering in Orroir. Dat kregen de blussers van de brandweerpost Avelgem in een tijdsspanne van negen uur op hun bord. Alle interventies speelden zich af over de taalgrens.

De opvallende reeks interventies startte zaterdagavond laat, om half twaalf. “In Orroir, deelgemeente van Mont de l’Enclus, stond een alleenstaande villa in brand”, zegt majoor Ignas Callens van de brandweerpost Avelgem. “Bij onze aankomst sloegen de vlammen naar buiten uit zowel het gelijkvloers als de eerste verdieping. Op dat moment waren zelfs al de raamkozijnen aan de voorzijde helemaal weggebrand.” De woning viel onmogelijk te redden. “Eerst was er sprake dat er mogelijk nog mensen binnen waren maar al snel bleek die informatie niet correct. Gelukkig maar, want niemand kon dit overleefd hebben.” De bewoners, die amper drie maanden geleden de huurwoning betrokken, waren met vakantie aan zee. “Daardoor werd de brand beslist ook veel later opgemerkt dan normaal het geval zou zijn”, zegt Callens.

Veel kortere aanrijtijd

Het was rond de klok van twee ’s morgens dat de Avelgemse brandweerlui weer in hun kazerne waren. “Collega’s van Moeskroen en Leuze namen in Orroir de nablussing voor hun rekening, al moesten we ’s morgens om half negen nog eens terugrijden omdat er toch nog iets opnieuw was beginnen smeulen. Tussendoor, iets voor zessen, waren we ook al naar Celles gereden, voor een ongeval met geknelden. Dat gebeurde ter hoogte van het containerpark langs de Rue Provinciale. Gelukkig bleef het menselijk leed daar binnen de perken.” Het gebeurt vrij regelmatig dat de Avelgemse spuitgasten over de taalgrens tussenkomen. “Onze aanrijtijd is nu eenmaal veel korter dan die van de brandweer van Doornik”, zegt Callens. “Maar elke keer opnieuw is de samenwerking met onze Franstalige collega’s voortreffelijk. We moesten het zaterdagnacht overigens aanvankelijk zonder de collega’s van Doornik stellen omdat die de handen vol hadden met een zware loodsbrand in Warcoing.”