De Toekomst wuift busbegeleidsters uit: “Ze waren echte ambassadeurs van onze school” Peter Lanssens

19 juni 2019

07u22 0 Avelgem Busbegeleidsters Martine en Carine Crommelinck zetten een punt achter hun carrière. De zussen waren samen 55 jaar aan de slag in De Toekomst in Avelgem. “Ze waren ambassadeurs van onze school”, zegt directeur Steven Verplancke.

Leerlingen en (ere-)personeelsleden vormden dinsdag een erehaag. Gevolgd door een feest in de zaal van de school met onder meer geschenkjes van leerlingen en een receptie. “Ze gingen voor onze school door het vuur”, zegt Steven Verplancke. “Zo gaven ze tips over gezinnen die in Avelgem kwamen wonen en misschien kinderen hadden. Ze kenden het belang van persoonlijk en menselijk contact. Ze waakten elke dag over de veiligheid van 45 tot 50 kinderen, in om het even welke weersomstandigheden en altijd met een waakzaam oog. We konden altijd een beroep op hen doen. Om tijdens feestelijkheden of onvoorziene omstandigheden in te springen, voor het begeleiden van leerlingen op uitstap of om op de kleuterspeelplaats toezicht te houden. Een passie van de zussen is duivensport. Ze zetten zich uren voor de lokale duivenvereniging in. Carine houdt bovendien ook van voetbal en is supporter van Zulte Waregem. We wensen hen alle goeds toe en hopen hen nog vaak te ontmoeten.”