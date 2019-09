De Toekomst start schooljaar met letterkoekjes Peter Lanssens

02 september 2019

13u30 4 Avelgem Het oudercomité maakte de eerste schooldag extra plezant in basisschool De Toekomst in Avelgem. Door ’s morgens de leerlingen kleurrijk en warm te ontvangen, met lekkere letterkoekjes.

Er is meer: “Dertig nieuwe leerlingen zetten hier hun eerste stapjes”, zegt directeur Steven Verplancke. “Voor de vijfde en zesde leerjaren zijn vier nieuwe led-beamers gekocht. Terwijl de lokalen en gangen nieuwe led-lampen kregen. De gevel van het schoolgebouw is gerenoveerd. De gevel kreeg nieuwe voegen en is gereinigd en geschilderd. In de school ondergingen de polyvalente zaal, de mediatheek, het zorgteamlokaal en het fotokopieerlokaal een metamorfose. Met onder meer nieuwe bevloering en een nieuw likje verf”, aldus de directeur. Alle investeringen samen kostten 77.500 euro. Met dank ook aan de scholengroep Vlaamse Ardennen en de financiële inbreng van de Vriendenkring Olga en de vele sponsors.