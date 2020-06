Chiro Avelgem raakt kampplaats kwijt: “Alle hens aan dek om een nieuwe locatie te vinden” Pieterjan Neirynck

02 juni 2020

14u21 2 Avelgem Bijna twee weken kregen alle jeugdverenigingen in Vlaanderen het goede nieuws dat de zomerkampen mogen doorgaan. Maar voor Chiro Avelgem volgde onmiddellijk daarna de koude douche. De gereserveerde kampplaats in de Ardennen besloot om alle boekingen te annuleren. “Het is alle hens aan dek om een nieuwe locatie te vinden”, klinkt het.

Hoewel jeugdkampen perfect welkom zijn, koos de kampplaats in Libramont - diep in de provincie Luxemburg - ervoor om alle boekingen uit veiligheidsoverwegingen te annuleren. “Een serieuze streep door onze rekening”, vertelt volwassen begeleidster Nele Decoster (26). “Je moet weten dat wij onze kampplaatsen meestal jaren op voorhand vastleggen. De locaties liggen normaal al tot 2025 vast.” Dit was het plan: van 2 tot en met 13 juli zou de meisjesgroep afzakken naar Libramont. Nadien was het de beurt aan de jongens, die tot 21 juli zouden genieten van hun zomerkamp.

Vijftig mensen

Nu moeten Nele en de leiding op zoek naar een noodoplossing. “Behalve het feit dat het niet evident is om een locatie te vinden die nog drie weken vrij is, zitten we nog met het probleem dat heel wat leiders en leidsters momenteel in de blokperiode zitten”, zegt ze. Met een kleine ploeg is Nele nu oude kampplaatsen aan het contacteren. Er kwamen ook al enkele tips binnen. “Belangrijk om te weten is dat we een gebouw nodig hebben waar er 50 mensen kunnen slapen. Met enkel een weide komen we er niet”, stelt Nele (26), die als zorgcoördinator in enkele Avelgemse scholen werkt.

De volwassen begeleider laat nog weten dat de jeugdbeweging nog een mogelijke kampplaats op het oog heeft. “Woensdag komt er duidelijkheid”, klinkt het. Hopelijk valt er dan goed nieuws te melden aan de 120 meisjes en 90 jongens van Chiro Avelgem.