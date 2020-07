Burgemeester en jeugdschepen trappen eerste balletje op nieuw sportterrein Blue Star Pieterjan Neirynck

01 juli 2020

18u11 3 Avelgem Met een ludieke voetbalwedstrijd hebben burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) en eerste schepen Tom Beunens (Tandem) het gloednieuwe omnisportveld Munkkouter in gebruik genomen.

Door de striemende regen woensdagmorgen konden de twee lokale politici de sportieve opening niet zoals gepland laten doorgaan. Pas in de namiddag klaarde het op en gingen burgemeester Deseyn en schepen Beunens samen een balletje trappen op het terrein, dat al een serieuze geschiedenis met zich meesleept. “Het idee ontstond reeds in 2013, als gevolg van een massale bevraging van Avelgemse jongeren”, legt Beunens uit. Alleen zette buurtprotest een streep door de plannen om zo’n terrein langs de Stampkotstraat te realiseren. Even leek het project op sterven na dood, tot vorig jaar de keuze viel op een nieuwe locatie aan de Munkkouter.

Voetbalclub Blue Star

Op het nieuwe terrein van 24 op 12 meter kan je voetballen, minivoetballen, basketten, volleyballen, netballen, handballen én tennissen. Ook de omgeving werd aangepakt. “Zo lieten we een vijftiental extra bomen aanplanten en hebben we een bloemenweide, zitbanken en fietsbeugels voorzien. Het is een bewuste keuze om geen openbare verlichting te plaatsen rond het veld, om nachtelijke bezoekers te vermijden”, gaat Beunens verder. Het totale kostenplaatje voor het omnisportveld Blue Star - een verwijzing naar de voetbalploeg die tot 1993 haar terreinen had aan de Munkkouter - en de omgeving bedraagt 110.000 euro. Later deze zomer volgt er nog een officiële opening met de jeugdraad en het lokale buurtcomité.