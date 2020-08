Brandweer pompt extra zuurstof in Schelde en Dender na felle regenbuien LSI

17 augustus 2020

13u09

Bron: LSI 5 Avelgem In de Schelde in Kerkhove, Waarmaarde (Avelgem) en Kluisbergen, maar ook in de Dender, heeft de brandweer het voorbije weekend extra zuurstof in het water gepompt. Na de lange droge periode en de plotse felle regenbuien kregen vissoorten zoals voorn, brasem en karper het door zuurstofgebrek moeilijk. Honderden vissen overleefden het niet, maar ondertussen is het zuurstofpeil opnieuw in orde.

Na de lange droge periode en de hevige regenbuien was in de buurt van beken en waterzuiveringsstations langs de Bovenschelde en de Dender het zuurstofpeil van het water tot 20% gedaald. Daardoor kwamen vooral kleinere vissoorten in de problemen.

“Beken en waterzuiveringsstations konden door de zware regenbuien niet al het water slikken, waardoor ongezuiverd water in de Schelde en Dender terechtkwam”, legt Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg uit. “Om het zuurstofpeil op te krikken, zijn de brandweer en ook beluchters ingezet. Vandaag blijkt na staalnames het zuurstofpeil opnieuw in orde. Het was ook niet zo drastisch gezakt. Dergelijke lokale problemen keren regelmatig terug na zware stortbuien.”

Op de Dender had vooral het deel tussen Hofstade en de sluis in Denderbelle last. Dode vissen worden afgeschept en afgevoerd naar een verwerker van dierlijk afval.