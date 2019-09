Boete, rijverbod en alcoholslot na halloweenfeestje LSI

19 september 2019

13u43

Een 54-jarige automobiliste uit het Waalse Flobecq moet haar auto twee maanden langs de kant laten staan. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Op 11 november 2018 kon Beatrice B. in Avelgem door de politie tegengehouden worden omdat ze traag reed en over de weg zwalpte. Ze bleek meer dan 2 promille alcohol in het bloed te hebben. “Na een halloweenfeestje bij vrienden waar ik 6 of 7 Leffes dronk”, verklaarde ze. Het was niet voor het eerst, want ook eind 2015 was ze na een kerstmarkt al eens tegen de lamp gelopen. De politierechter legde haar naast het rijverbod ook een boete van 1.200 euro en de verplichting om een jaar lang met een alcoholslot in de wagen te rijden. Vooraleer ze haar rijbewijs kan terugkrijgen, zal ze ook nog moeten slagen voor haar praktisch en theoretisch rijexamen, medische en psychologische proeven.