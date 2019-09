Blauwe zone breidt uit, boete verhoogt naar 30 euro Peter Lanssens

26 september 2019

14u44 2 Avelgem De blauwe zone in het centrum van Avelgem breidt binnenkort uit. De retributie verhoogt dan weer van 25 naar 30 euro, om de concessie met parkeerbedrijf Apcoa rendabel te houden. Oppositiepartij CD&V betreurt dat het advies van de ondernemersraad niet is gevraagd.

“We willen hier de bevolking niet mee treffen. Want wie zijn kaart correct legt, parkeert gratis maximum 2 uur. De blauwe zone is nodig. De handelaars zijn vragende partij”, zegt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen).

Vijf locaties

De nakende uitbreiding van de blauwe zone is op vijf locaties. Dat is in de Leopoldstraat tussen het postkantoor en Sociaal Huis, op de parkeerplaatsen voor de kerk en op de kleine parking naast de kerk aan de dekenij, in de Stationsstraat, op de vijf parkeerplaatsen aan de bib in de Zolderstraat en op de langsparkeerplaatsen in de Kortrijkstraat, aan de overkant van het gemeentehuis. De uitbreiding van de blauwe zone en het verhogen van de boetes werd afgelopen maandag besproken tijdens de gemeenteraad in het gemeentehuis.