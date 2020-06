Bivak Chiro Avelgem is gered: nieuwe kampplaats gevonden in Limburg Pieterjan Neirynck

07 juni 2020

14u59 0 Avelgem Na Na de noodkreet van voorbije week kan Chiro Avelgem uitpakken met fantastisch nieuws. Nu de leiding erin geslaagd is om in allerijl een nieuwe kampplaats te vinden, kan het zomerkamp alsnog doorgaan.

Onlangs kreeg de leiding van Chiro Avelgem een koude douche over zich. De gereserveerde kampplaats in het Waalse Libramont besloot om alle boekingen te annuleren, uit angst voor een lokale uitbraak van het coronavirus. De lokale jeugdvereniging kwam zo plotseling voor een groot probleem te staan. “We hebben toch twee weken intensief gezocht. Uiteindelijk zijn we bij een kampplaats in Zolder beland, waar we in 1977 en 2016 ook al op bivak zijn geweest”, vertelt volwassen begeleidster Nele Decoster.

Bubbels

Van 2 tot en met 13 juli zullen 115 meisjes afzakken naar Limburg. Nadien is het de beurt aan de 90 jongens, die tot 21 juli zullen genieten van hun zomerkamp. “Voor de meisjes belooft het wel nog een moeilijke logistieke puzzel te worden. We moeten ons houden aan een bubbel van 50, dus we zijn eigenlijk met te veel leden om twee bubbels te vormen. Daarvoor werken we nog een regeling uit”, besluit de volwassen begeleidster.