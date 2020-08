Bewoners Doorniksesteenweg hekelen afschaffing parkeerstroken: “Nu wordt onze straat een snelweg” Pieterjan Neirynck

15 augustus 2020

17u41 0 Avelgem Dat de parkeerstroken in de Doorniksesteenweg Dat de parkeerstroken in de Doorniksesteenweg plaatsruimen voor een volwaardig fietspad , is bij de omwonenden in het verkeerde keelgat geschoten. Hoewel er begin juli een infovergadering plaatsvond, voelen ze zich niet gehoord. “We krijgen welgeteld één bewonerskaart, om 500 meter verderop te parkeren”, klinkt het. “En veiliger zal het hier niet worden. Integendeel.”

Sinds afgelopen maandag zijn er werken aan de gang in de Doorniksesteenweg in Avelgem. Op verschillende plaatsen krijgt het wegdek een nieuwe laag en enkele parkeerstroken ruimen plaats voor een fietspad. “Op deze gewestweg was er tussen Aldi en het Sociaal Huis in de Leopoldstraat geen fietspad. Omdat we in onze meerjarenplanning fel inzetten op ‘Avelgem fietsgemeente’ moet koning auto hier dus wijken voor fietsers”, vertelde burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) maandag in deze krant. “Inwoners die niet over een garage beschikken, krijgen een alternatieve parkeerplaats aangeboden.”

Tevreden met die oplossing zijn de buren allerminst. “Deze parkeerstrook ligt hier al 48 jaar en was goed voor meer dan 80 parkeerplaatsen”, vertelt Christiaan Dewaele, die al decennia in de Doorniksesteenweg woont. “Met de afschaffing ervan verdwijnen die zonder alternatief. Ja, er zijn de parkeerplaatsen aan het Stationsplein, maar dat zijn er gewoonweg te weinig.” Cedric De Sutter pikt in: “We krijgen één bewonerskaart voor het Stationsplein, terwijl quasi iedereen minstens twee wagens heeft. Dat betekent dat de ‘gelukkige’ met de bewonerskaart 500 meter naar het station mag wandelen, terwijl de andere op goed geluk een plekje in de zijstraat moet zoeken. Ik heb drie kinderen, dat gaat toch niet?”

Slagbomen

Ook de handelaars zitten met de handen in het haar. Langs de Doorniksesteenweg bevinden zich twee restaurants, een discotheek, een detailhandel voor visgereedschappen, een schoenenwinkel, een naaiatelier en een lingeriewinkel. “Hun klanten moeten ook parkeerplaatsen vinden. Neem nu de schoenenwinkel. De uitbater heeft een ouder cliënteel dat niet goed te been is. Hoe gaan zij die afstand te voet afleggen”, vraagt Dewaele zich af. “We vrezen dat de Aldi-parking nu overspoeld zal worden door mensen die een plaatsje zoeken. Het is een kwestie van tijd voor er daar slagbomen verrijzen”, vult Aliki Sinoy aan.

Dat de verkeersveiligheid er baat bij heeft, geloven de buren niet. “Zonder die parkeerstrook wordt dit een regelrechte autosnelweg”, zegt Sinoy. “In andere gemeenten is het perfect mogelijk om een centrumstraat in te richten, zodat er plaats is voor parkeerplaatsen én een fietsers. Wij pleiten voor een fietssuggestiestrook. In Zwevegem, Deerlijk en Waregem kan dat. In Avelgem is dat onmogelijk.” Volgens Dewaele is er nog een andere oplossing. “De gemeente kan het gebruik van bestaande autovrije fietspaden aanmoedigen. Langs de Etienne Balcaenstraat en de Meersstraat loopt een perfect en veilig alternatief.”

Straat mijden

Burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) heeft begrip voor de bezorgdheden. “Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar je moet hier naar het algemeen belang kijken. Veel fietsers, komende vanuit de deelgemeente, mijden de Doorniksesteenweg door de gevaarlijke verkeerssituatie. Zo kon het niet verder”, vindt de burgemeester, die bekent dat een fietssuggestiestrook niet mocht van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Als eigenaar van de weg verkiezen zij fietspaden boven suggestiestroken. Het is jammer om te zeggen, maar in feite hebben wij als gemeente niet veel te zeggen. We mogen erbij zitten en adviseren.”