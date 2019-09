Bestuurder kritiek na knal tegen boom AHK

14 september 2019

09u28 2 Avelgem Langs de Avelgemstraat tussen Avelgem en Helkijn is vanmorgen vroeg omstreeks 5.30 uur een bestuurder levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij tegen een boom knalde. De brandweer had veel moeite om de bewusteloze man uit het wrak te krijgen, hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

De bestuurder was vanmorgen vroeg onderweg in de Avelgemstraat. Hij reed in de richting van Helkijn toen het plots om onduidelijke redenen verkeerd ging. De bestuurder van een auto met Franse nummerplaat week rechts van de baan af en knalde tegen een boom. Toevallige passanten verwittigden de hulpdiensten. “De man was buiten bewustzijn en de klap tegen de boom was aan de bestuurderskant”, zegt officier Ignace Callens van de hulpverleningszone Fluvia. “Hij was buiten bewustzijn en we hebben hem heel voorzichtig uit het wrak moeten halen.” De man had zijn werkkledij aan en was dus vermoedelijk ofwel onderweg naar het werk ofwel op de terugweg naar huis. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Avelgemstraat urenlang volledig afgesloten voor het verkeer.