Bestuurder gewond na zware klap in scherpe bocht Alexander Haezebrouck

30 april 2020

18u54 0 Avelgem In de Bosstraat in Avelgem is donderdagnamiddag een zwaar ongeval gebeurd. In de scherpe en smalle bocht waar de Bosstraat overgaat in de Bevrijdingslaan, knalden twee bestelwagens tegen elkaar. Eén bestuurder zat gekneld in zijn cabine en werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Beide bestuurders kruisten elkaar vlak in de scherpe en krappe bocht. Geen van hen kon een botsing vermijden. De bestuurder die in de richting van Avelgem reed, zat door de klap gekneld in zijn cabine. De brandweer moest de deur van de bestelwagen openknippen om de man uit zijn voertuig te halen. Het slachtoffer bleef de hele tijd bij bewustzijn en werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis van Oudenaarde. De andere bestuurder bleef ongedeerd. Door het ongeval was de Bosstraat ongeveer een uur lang afgesloten voor het verkeer. “Het is een gevaarlijk punt en elk jaar gebeuren hier wel een paar ongevallen”, vertellen buurtbewoners. “Gelukkig zijn we tot nu gespaard gebleven van zware ongelukken, maar je moet hier echt wel oppassen.”