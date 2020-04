Beluchters moeten massale vissterfte op Schelde voorkomen na stroom bietenpulp LSI

21 april 2020

15u36

Bron: LSI 3 Avelgem Op de Schelde in de buurt van Kerkhove (Avelgem) en Helkijn (Spiere-Helkijn) zetten het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Waterweg zeven beluchters in die zuurstof in het water moeten pompen. Dat moet vermijden dat er massale vissterfte optreedt. Door een breuk in een bassin van een suikerraffinaderij in de buurt van het Franse Cambrai is zo’n 100.000 kubieke meter bietenpulp in het water terecht gekomen.

De breuk deed zich zo’n tiental dagen geleden al voor 50 kilometer stroomopwaarts maar de vervuiling is stroomafwaarts op weg naar Vlaanderen. “Dinsdag bereikte het al Helkijn en waren vissen al naar adem aan het happen of slechter, slagzij aan het maken”, aldus Alain Dillen van het Agentschap Natuur en Bos. “Het zuurstofgehalte zakte er dramatisch.”

Metingen aan de Frans-Belgische grens in Wallonië toonden al aan dat het zuurstofgehalte in het water is gedaald tot 0. Dat betekent dat het water biologisch dood is en vissen massaal gaan sterven. In Vlaanderen wil men dat scenario vermijden. Daarom worden zeven beluchters - de maximale capaciteit - ingezet, onder meer aan de jachthaven in Kerkhove. Die zorgen voor luchtbellen en dus extra zuurstof in het water. “Bij een vorige lozing en massale vissterfte in 2012 hebben we gezien dat vissen vluchten naar zij-armen of jachthavens. Daarom willen we daar voor extra zuurstof zorgen. Dan is er een goede uitgangspositie én worden de vissen naar die plaatsen gelokt. In de hoop dat ze daar kunnen overleven.”