Basisschool De Toekomst krijgt cheque van 1.359 euro voor opruimproject Pieterjan Neirynck

24 juni 2020

18u29 1 Avelgem Als bedanking voor de inzet in de strijd tegen zwerfvuil heeft Basisschool De Toekomst uit Avelgem een cheque van 1.359 euro ontvangen van afvalintercommunale Imog.

Aan het begin van elk schooljaar roept Imog iedereen op om deel te nemen aan Operatie Proper. Dat is een terugkerend project waarbij scholen, groepen en verenigingen beloond worden als ze zwerfvuil duurzaam aanpakken. Ze maken nadien aanspraak op een bedrag van 150 tot 1.500 euro. Het afgelopen jaar organiseerden 50 scholen en verenigingen uit de elf gemeenten acties om het rondslingerende zwerfvuil terug te dringen. “We vielen in de prijzen omdat we onze leerlingen structureel bewust maken dat zwerfvuil niet kan en omdat we met onze leerlingen op regelmatige basis de handen uit de mouwen steken om de buurt proper te houden”, zegt directeur Steven Verplancke. Het bedrag van 1.359 euro zal aangewend worden om de basisschool verder te vergroenen.