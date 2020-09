Basisschool De Toekomst haalt 500 euro op met sponsorloop voor Bednet Pieterjan Neirynck

25 september 2020

06u03 0 Avelgem De voorbije week heeft basisschool De Toekomst uit Avelgem een sponsorloop georganiseerd voor zijn leerlingen. De opbrengst van zo’n 500 euro gaat rechtstreeks naar Bednet.

Bednet is een organisatie die ervoor zorgt dat kinderen en jongeren, die tijdelijk niet naar school kunnen, via internet live in de klas zitten. Op die manier blijven ze in contact met hun vrienden en kampen ze bij geen terugkeer niet met een torenhoge leerachterstand. Normaal komt een delegatie van Bednet het project aftrappen, al besloot de organisatie om dat in coronatijden eenmalig niet te doen. “Dat is uiteraard spijtig, maar het belang van deze sponsorloop blijft overeind. Onze school vindt het zeer belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheidszin tonen en geëngageerd zijn”, legt directeur Steven Verplancke uit.

Opnieuw als gevolg van de coronamaatregelen gebeurde de eigenlijke sponsorloop in klasverband. “Elke klas liep rondjes tijdens de sportlessen, onder leiding van onze sportleerkrachten: meester Thijs en meester Piet”, vervolgt de schooldirecteur. Dankzij de sponsoring van de ouders en een financiële bijdrage van de school zelf, konden de leerlingen van De Toekomst een cheque van 500 euro bezorgen aan Bednet.