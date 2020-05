Avelgemse schepen stopt met onmiddellijke ingang: “Erik heeft een zwaar jaar achter de rug” Pieterjan Neirynck

06 mei 2020

18u58 1 Avelgem In Avelgem staat er een stoelendans in het schepencollege op de planning. Klimaatschepen Erik Vandereecken stopt met onmiddellijke ingang als schepen en gemeenteraadslid voor Tandem. “Op privévlak heeft hij een zwaar jaar achter de rug. Nu moet hij tijd nemen voor zichzelf”, vertelt fractieleider Tom Beunens. Sandra Platteau volgt Vandereecken op als schepen, Dirk Lottin maakt zijn intrede in de gemeenteraad.

Erik Vandereecken is een gekende huisarts op rust. In oktober 2018 werd hij verkozen op de lijst Tandem. Dankzij een goed verkiezingsresultaat schopte hij het tot schepen van Klimaat, Natuur, Milieu, Energietransitie en Dierenwelzijn. Dat de allereerste Groen-schepen nu de handdoek in de ring gooit, komt onverwacht. “Intern had Erik zijn keuze begin april al bekend gemaakt. We hebben ons in alle stilte kunnen voorbereiden, maar het blijft spijtig”, reageert collega-schepen Tom Beunens. “Het afgelopen jaar heeft Erik een aantal naasten verloren. Hij heeft nooit de tijd genomen om te rouwen. Het werk ging altijd voor en nu komt de weerbots. Het is belangrijk dat hij tijd voor zichzelf neemt.”

Vrouwelijke schepen

Volgens Beunens vertrekt Vandereecken ‘met heel veel spijt in het hart’. “Het is een beetje een verhaal met een lach en een traan. We verliezen een harde werker, iemand met veel expertise. Maar tegelijk kunnen we voor het eerst een vrouwelijke schepen naar voren schuiven”, zegt Tom. Het gaat dan om Sandra Platteau. De dertiger zit al 14 jaar in de gemeenteraad en maakt versneld aanspraak op een schepenambt. “Aan het begin van de legislatuur was de afspraak dat Sandra in 2023 schepen Annicq Verschuere zou aflossen. Die wissel gaat niet door: Annicq blijft schepen, Sandra start op 1 juni.”

3 stemmen tekort

Wel voert de fractie een herschikking van de bevoegdheden door. “Sandra is actief in de bijzondere jeugdzorg, dus het leek ons beter om haar de bevoegdheden welzijn, gezondheid en gelijke kansen te geven. Annicq neemt dan het takenpakket van Erik over”, stelt Tom. Nog dit: door het ontslag van Erik Vandereecken komt er ook een nieuw gezicht in de gemeenteraad, Dirk Lottin. “Hij is bijzonder gelukkig, want in oktober 2018 greep hij nipt naast een mandaat. Bovendien krijgt deelgemeente Outrijve met Dirk een enthousiaste vertegenwoordiger”, besluit eerste schepen Beunens.