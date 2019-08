Avelgemse perentaart van bakkerijen Corne en Taelman: “Geheim recept wordt van generatie op generatie doorgegeven” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Avelgem De ambachtelijke Avelgemse perentaart met gekruide perenmoes vind je alleen in de Scheldegemeente. De taart ontstond bij de toenmalige bakkerij Lateur. Schrijver Stijn Streuvels – alias Frank Lateur – leefde, schreef en bakte er van 1887 tot 1905. “De respons is enorm”, zegt bakker Joseph Corne (57).

De geschiedenis van de Avelgemse perentaart gaat terug tot eind jaren 1800. Toen een smakelijke oplossing werd gezocht voor de ‘kiesmadammen’. Dat zijn harde en onrijpe stoofperen die in september te vroeg door de wind zijn afgerukt. De peren laten trekken met suiker bleek de enige manier om ze te zoeten en bewaren. Het resultaat was een lekkere perenmoes die het hoofdingrediënt werd van de Avelgemse perentaart. “Met een kruidenmengsel erbij, waarvan kaneel het hoofdbestanddeel is”, legt Joseph Corne uit. “De rest is geheim en wordt van generatie op generatie doorgegeven. We verkopen de taart zelf al negentig jaar.”

Speciale boterdeeg

De Avelgemse perentaart wordt verkocht in bakkerijen Corne en Taelman. “Het meeste werk kruipt in het schillen van de peren”, gaat Corne verder. “We verkopen perentaart voor zes en acht personen. In een taart voor zes personen, al snel goed voor negenhonderd gram, zitten vier tot vijf peren. De geschilde peren worden in stukjes gesneden en gaan dan in een pasteurisatiemachine. Daar worden ze anderhalf tot twee uur gestoofd op een temperatuur van 85 graden. Zo krijg je perenmoes, waar we ook bruine suiker aan toevoegen. We gebruiken verder speciale boterdeeg die we in een taartvorm doen en er de perenmoes op gieten. Daarna leggen we er nog eens latjes deeg op en gaat er nog een laagje eistrijksel met mokka-extract op om de taart wat donkerder te maken. Die gaat vervolgens dertig minuten de oven in, op 190 graden, en wordt met afdekgelei afgespoten. We leggen tot slot een uniek chocoladezegel op de taart. Mensen komen van ver naar Avelgem om onze perentaart te kopen. We hebben veel te danken ook aan onze vroegere burgemeester Lieven Vantieghem. Hij deed er alles aan om een erkenning als streekproduct te bekomen. Zo promoot de gemeente de Avelgemse perentaart bijvoorbeeld als relatiegeschenk.”

Dagenlang goed

Nog een troef: de taart blijft dagenlang goed. “Ik vind ze zelfs nog beter de dag nadat ze gemaakt is. Omdat de taart dan nog malser is en makkelijker snijdt”, verduidelijkt Corne. “Vooral de peren en de bruine suiker komen goed naar voor wat de smaak betreft. Ik eet een taart voor zes personen in mijn eentje in twee dagen op. Wat slecht voor de lijn is, al is de taart wel licht verteerbaar”, lacht Joseph. Een Avelgemse perentaart voor zes personen kost 9,90 euro en voor acht personen 13,20 euro.

