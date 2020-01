Avelgemse Optiek en Hoorcentrum is provinciale ambassadeur van ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’ Joyce Mesdag

24 januari 2020

17u05 0 Avelgem 47 West-Vlaamse winkeliers werden bekroond tot ambassadeur van ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’, een campagne van Ondernemerscentra West-Vlaanderen. Optiek en Hoorcentrum Christiaens uit Avelgem werd uitgeroepen tot provinciale ambassadeur.

De tweede editie van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’ van Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) zet het belang van lokaal kopen in de kijker. Meer dan 300 handelaars registreerden zich via www.ikkooplokaal.be om het gezicht te worden van deze campagne. Tussen 22 november en 10 januari kon het grote publiek stemmen op en stoefen met zijn favoriete winkelier. Uiteindelijk gaven meer dan 18.000 mensen hun voorkeur door.

“Een voorbeeld”

In onze regio is Frederic Marlier uit Anzegem een winnaar, net als Slagerij Nicolas uit Menen, Fruitbedrijf Lambrecht-Baert uit Waregem, kaashandel Mi KaaZa uit Wevelgem, Stadsboerderij Kortrijk uit Kortrijk, geschenkwinkel La Belle Fleur uit Kuurne Safer By SYINNA en Lingerie Ohlala uit Lendelede. Optiek en Hoorcentrum Christiaens werd niet alleen winnaar in Avelgem, zij werden door een vakjury ook uitgeroepen tot provinciale ambassadeur. “De jury heeft zich onder meer gebaseerd op onze presentatie over onze zaak”, zegt Griet Christiaens. “Maar de jury heeft ook rekening gehouden met heel wat andere aspecten: de reviews die ze online vonden, onze website, hoe we werken op sociale media,… het totaalplaatje eigenlijk. Ze hebben ons een voorbeeld genoemd voor andere lokale handelaars, dus we zijn best wel fier.”

Mooi initiatief

Het koppel Christiaens is heel blij dat ze ambassadeur mogen zijn van de lokale handel. “Het is sowieso al een heel mooi initiatief van Ondernemerscentra West-Vlaanderen om op deze manier lokale handelaars een hart onder de riem te steken. Dat steeds vaker online wordt aangekocht, is geen goeie zaak. Handelszaken zijn essentieel voor de sfeer in de dorpskernen overal, maar als die in je eigen dorp handelszaken wil, dan moet je daar uiteraard ook je inkopen doen.”

De zaakvoerders van Optiek en Hoorcentrum Christiaens baten ook kinderoptiek Kroko Lunettes uit. “We hebben onder meer een animatiefilmpje laten maken om kinderen ervan te overtuigen dat een bril dragen wél leuk kan zijn. Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in tinnitus, oorsuizingen dus. En we zijn er extra alert voor dat er geen massaproductie schuilgaat achter onze artikelen, én kiezen waar mogelijk voor duurzaamheid.”