Avelgemse ondernemers zorgen voor 3.000 felbegeerde mondmaskers: “Chinese contacten aangesproken” Pieterjan Neirynck

28 maart 2020

16u20 0 Avelgem In Avelgem is afgelopen week een lading van 3.000 mondmaskers aangekomen. Apotheker Bart Booy uit de Doorniksesteenweg en Bruno Vandeputte, de zaakvoerder van Jardinico Parasols op businesspark Evolis, sloegen daarvoor de handen in elkaar. De gemeente krijgt de maskers nu aan inkoopprijs. “Het was niet evident, maar dankzij Chinese contacten zijn we eraan geraakt.”

Bart Booy (40) en Bruno Vandeputte (42) zijn bevriende ondernemers, die ook vaak in contact komen met burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen). “Van Lut hoorde ik dat er in het triagecentrum voor coronapatiënten een tekort is aan zowat alle medische materialen. Niet enkel in Avelgem, maar overal eigenlijk. Handschoenen, alcoholgel, mondmaskers, alles”, vertelt Bart. “Samen met mijn vrouw wilden we daar een oplossing voor vinden. Mijn echtgenote houdt zich bezig met de invoer van tuinpotten uit China en heeft haar contacten daar aangesproken”, stelt de apotheker. Hij benadrukt ook dat het voor apothekers onmogelijk is om de felbegeerde en extra beschermende FFP2-maskers te bestellen of te verkopen.

Bestelling van 7.000 stuks

Ook Bruno, producent van parasols en tuinmeubilair, sprak daarop zijn Chinese toeleveranciers aan. “Ik heb indertijd verschillende Chinese bedrijven geholpen, dus ik ging ervan uit dat ze wel eens een wederdienst konden doen”, zegt hij. Via lokale kennissen in Azië is het uiteindelijk gelukt om 7.000 mondmaskers te bestellen. Daarvan hebben er intussen 3.000 stuks België bereikt: de helft chirurgische, de andere helft FFP2-maskers. “Niet simpel, als je beseft dat de hele transportketen overbelast is. Alles moet met pakjes gebeuren, omdat de luchtvaartsector zo goed als stilligt”, vertelt het duo. De lading mondmaskers gaat nu naar het triagecentrum in Avelgem, waar de verdeling zal gebeuren. Woonzorgcentrum Sint-Vincentius en woonzorghuis Ter Meersch zijn al zeker bij de gelukkigen, net als de wachtdienstpost voor dokters.

Ik heb ervan wakker gelegen, ik was bang dat de maskers nooit zouden aankomen. Lut Deseyn

Burgemeester Lut Deseyn reageert opgetogen met de komst van de mondmaskers. “Het is ongelofelijk. Tot nu was het echt roeien met de riemen die we hadden. Veel materiaal is opgekocht door mensen die er munt willen uit slaan, terwijl zorgverleners ze echt nodig hebben”, vertelt ze. “Ik heb ervan wakker gelegen dat de mondmaskers onderweg gestolen zouden worden, of in beslag genomen. Maar kijk, ze zijn er en ze zullen zeker van pas komen voor het medisch personeel.” De burgemeester geeft ook aan dat de eventuele overschot verdeeld zal worden onder de W13. Dat is de sociale intercommunale voor welzijnsbeleid van de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.