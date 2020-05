Avelgemse jongeren kunnen tot 500 euro krijgen voor organisatie evenement Pieterjan Neirynck

28 mei 2020

15u43 0 Avelgem Avelgemse jongeren die los van een jeugdvereniging een eenmalig evenement of project willen organiseren, kunnen voortaan een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur om financiële ondersteuning te krijgen.

In Avelgem zijn enkele jeugdbewegingen en een jeugddienst actief die in niet-coronatijden vaak evenementen organiseren. Maar jongeren die geen lid zijn van zo’n vereniging en toch een activiteit willen organiseren, konden tot nu geen financiële steun van het gemeentebestuur krijgen. “Daarom hebben we ervoor gekozen om een startbudget van 2.500 euro per jaar te voorzien. Jongeren die spontaan iets organiseren, zonder winstgevend doel, kunnen tot 500 euro steun krijgen”, legt schepen van Jeugd Tom Beunens (Tandem) uit.

Voorwaarden zijn wel dat het om minstens drie Avelgemse jongeren gaat en dat de gemeente ook een inschatting van alle inkomsten en uitgaven krijgt. Naast een subsidie kunnen de organisatoren gratis materiaal van de jeugddienst gebruiken en genieten ze van verminderde tarieven bij de zoektocht naar een locatie.