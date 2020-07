Avelgems zwembad blijft nog tot 17 augustus gesloten Pieterjan Neirynck

02 juli 2020

14u54 0 Avelgem Het gemeentelijk zwembad langs de Doorniksesteenweg in Avelgem blijft nog tot maandag 17 augustus gesloten. Dat bleek afgelopen maandag op de gemeenteraad.

Tijdens een vragenronde polste oppositieraadslid Bram Van den Bunder (CD&V) naar de heropening van het zwembad. “De zomervakantie begint. Er kan volop gespeeld worden op het nieuwe omnisportveld, maar vanaf wanneer kunnen de inwoners opnieuw een duik nemen? Overal in de brede omtrek staan zwembaden te springen om open te kunnen, maar hier niet”, klonk het. Schepen van Sport Jules Lampole (Gemeentebelangen) reageerde dat de heropening voorzien was voor de week na 15 augustus, maar toonde zich bereid om de datum te heroverwegen.

Schoolzwemmen

Toch zal het zwembad nog zes weken gesloten blijven. “Dat komt door de traditionele sluitingsperiode tussen eind juli en half augustus. We vonden het niet zo handig om het zwembad enkele weken te openen, dan drie weken te sluiten en dan toch weer te heropenen”, verklaart schepen Lampole de beslissing. “Bovendien kennen we hier tijdens de zomer geen drukke bezetting. Ons zwembad is geen vrijetijdszwembad zoals er verschillende in de streek zijn. Het bad is gericht op schoolzwemmen, en het is nu toch zomervakantie.”