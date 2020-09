Avelgems burgemeester Lut Deseyn besmet met coronavirus Pieterjan Neirynck Peter Lanssens

10 september 2020

13u44 1 Avelgem Burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) heeft positief getest op het coronavirus. Ze raakte besmet na contact met een positief geteste inwoner.

Dat maakte de burgermoeder van Avelgem donderdag zelf bekend op Facebook. “Eerder deze week werd ik opgebeld door de contacttracing, omdat ik blijkbaar in contact ben gekomen met een positief geteste inwoner. Ik ben onmiddellijk met mijn ganse gezin in quarantaine gegaan”, schrijft Deseyn, die zich onmiddellijk liet testen. Ook de rest van haar gezin, de leden van het schepencollege en enkele medewerkers van de gemeente ondergingen een test. Die tests bleken allemaal negatief.

Milde klachten

Ondanks koorts, kortademigheid en rugpijn, wil de Avelgemse burgemeester van thuis uit actief blijven. “Gelukkig kan ik intussen online werken voor de gemeente. We zijn volop bezig met de draaiboeken voor de indoor sportclubs, zodat ook zij op een veilige manier toeschouwers kunnen ontvangen. Naast mijn werk voor de gemeente probeer ik wat te rusten en behelp ik mij met pijnstillers”, besluit ze.

De burgemeester vraagt haar inwoners nog om alert te blijven, want “de strijd is nog niet gestreden”. Uit de recentste weekcijfers van welzijnsintercommunale W13 en Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen bleek dat de coronacijfers in de regio blijven stijgen. Afgelopen dinsdag telde Avelgem één vastgestelde infectie, waardoor de gemeente onder de risicogrens blijft.