Avelgem pleit voor nucleaire ontwapening Peter Lanssens

30 juli 2019

11u43 1 Avelgem Avelgem hijst op dinsdag 6 en vrijdag 9 augustus de Mayors for Peace-vlag. Het is op 6 en 9 augustus 74 jaar geleden dat de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki tijdens WOII bestookt werden met de kernwapens Little Boy en Fat Man. Er vielen in beide steden samen 210.000 slachtoffers te betreuren.

De Scheldegemeente Avelgem roept samen met de Japanse burgemeesters Matsui en Taue de internationale gemeenschap op om dringend werk te maken van een wereldwijde nucleaire ontwapening. Want de wereld telt nu nog zo’n 15.000 kernwapens, die gemiddeld 30 keer de kracht hebben van de bommen die 74 jaar geleden werden ingezet. Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden en gemeenten, dat voor nucleaire ontwapening pleit. De organisatie telt al 7.772 steden in 163 landen. In België zijn 375 steden en gemeenten lid van het netwerk, met Ieper als ‘leidende stad’. Het is de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Vld) die mee oproept om de vlag te hijsen.